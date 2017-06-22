Москва, 22 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Более половины жителей России (53%) не видят реальной угрозы военного нападения извне для страны. Об обратном говорят 38% граждан (женщины чаще, чем мужчины — 43% против 32%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

При этом сомнений в высокой боеспособности Вооруженных сил России стало меньше. Более трети граждан (36%) считают российскую армию лучшей в мире, 47% — одной из лучших.

41% опрошенных из числа тех, кто отмечает существование угрозы, характеризуют масштаб потенциального нападения как большой. 45% уверены, что конфликт носил бы локальный характер.

Опрос проведен 16−17 июня 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, Вооруженные силы России способны дать отпор возможному противнику в случае нападения — в этом уверены 84% респондентов, однако 10% потенциалу армии РФ не доверяют.

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