Якутск, 22 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Якутске память о погибших в Великой Отечественной войне сегодня, 22 июня, оживили возложением цветов к монументу «Воинам-победителям» и траурным митингом. Тех, кто сражался за победу, горожане, представители власти и национальных диаспор поблагодарили за мирное небо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска. Память погибших солдат почтили минутой молчания. В мероприятии участвовали ветераны.

Якутск.рф Траурный митинг в День памяти и скорби в Якутске

Якутск.рф Траурный митинг в День памяти и скорби в Якутске

«Этот день невозможно вспоминать без слёз, — сказал участник Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов Михаил Попов. — Я был еще совсем юным, когда началась война. На фронт забирали каждого, кто уже был готов сражаться за Отечество. Меня в армию забрали через год, в 18 лет. Никому не пожелаю пережить ужасы войны, через которые мы прошли. Очень важно, чтобы это понимала наша молодежь. Чтобы они чтили историю своей страны и гордились героическими поступками своих предков, которые сражались за светлое будущее».

Якутск.рф Траурный митинг в День памяти и скорби в Якутске

Глава Якутии Егор Борисов назвал День памяти и скорби одной из самых трагичных дат в истории России.

«Она напоминает нам о соотечественниках, погибших в боях, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы никогда не должны забывать уроков самой страшной войны в истории человечества», — призвал глава республики.

Он напомнил, что в войне сражались во всех родах войск 62 тысячи якутян, и более половины из них погибли или пропали без вести.