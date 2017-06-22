Вашингтон, 22 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Новый пакет санкций готовится в отношении Венесуэлы, сообщили в администрации американского президента, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что санкции будут направлены против отдельных лиц: их активы на территории США будут заморожены, кроме того, начнет действовать запрет на контакты с этими людьми.

Имена фигурантов черного списка не называются. Отмечается, что рядовые венесуэльцы под санкции не попадут.

Известно, Вашингтоном будут наказаны те люди, которые, по мнению США, «причастны к нарушениям прав человека и к арестам политзаключенных» в Венесуэле. Кроме того, в список могут попасть те должностные лица Венесуэлы, которые поддерживали президента Николаса Мадуро в его «попытках переписать конституцию страны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня высокопоставленные чиновники Белого дома заявили, что власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

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