Благовещенск, 22 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Семья из Амурской области смогла узнать судьбу своего родственника Марка Александровича Мельникова, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны. По словам председателя общественного совета проекта «Историческая память» Сергея Орлова, теперь есть место, где можно увековечить память о военнослужащем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Амурское отделение «Единой России» Марк Александрович Мельников

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В поисках красноармейца Марка Александровича Мельникова его родные одними из первых обратились в консультативный пункт «Судьба солдата», заработавший в Амурской области 9 мая 2017 года. Чуть больше месяца потребовалось специалистам, чтобы узнать о судьбе солдата, призванного Тыгдинским военкоматом в марте 1942 года.

Амурское отделение «Единой России» Марк Александрович Мельников

Среди многочисленных однофамильцев, погибших под Сталинградом, только сержант 149-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Сибирском военном округе, носил инициалы «М.А.». Эта бригада вела тяжёлые бои, а 14 октября солдаты были окружены на территории Сталинградского танкового завода. В тот день погиб весь второй стрелковый батальон.

«Сейчас мы работаем с волгоградцами, чтобы постараться уточнить эту информацию, — добавил Сергей Орлов. — Но вероятнее всего, где-то в братской могиле находится, в том числе, и военнослужащий этого батальона. Теперь есть место, где можно увековечить память о Марке Александровиче Мельникове».