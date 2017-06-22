Черкесск, 22 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, приуроченные к 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в Карачаево-Черкесии. Сотни людей 21 июня пришли впарк Победы в столице республики, чтобы почтить память погибших в годы войны, вспомнить тех, кто одержал победу над фашизмом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

В 21:00 началась акция «Свеча памяти». В ней вместе с горожанами, школьниками, воспитанниками Центра военно-патриотического воспитания молодёжи, которые пришли с портретами участников войны, участвовали ветераны Великой Отечественной. У мемориала «Огонь вечной Славы» ветераны обратились к собравшимся со словами напутствия о необходимости сохранять память о войне в сердцах всех поколений.

У костра, зажженного у здания Центра военно-патриотического воспитания, фронтовики рассказали молодому поколению о том, какой им запомнилась ночь на 22 июня 1941 года. Были разговоры и про первый бой и первую награду, звучали песни военных лет.

В 03:45 у мемориала «Огонь вечной Славы» начался траурный митинг, после которого к братской могиле были возложены цветы и на первую Вахту Памяти заступили члены поискового отряда «Подвиг» и воспитанники штаба Поста № 1.

Мероприятие продолжилось уже утром на берегу реки Кубань. Здесь в районе Псыжского моста в память о погибших во время Великой Отечественной войны в воду спустили живые цветы и венки.

В День памяти с скорби в республике весь день будут проходить акции и мероприятия. В 10:00 открылся митинг у братской могилы в парке Победы, в котором принимают участие представители республиканских и городских органов власти, силовых структур и духовенства, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости Черкесска.

В своем обращении к жителям республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сказал:

«На фронтах Великой Отечественной войны сражались 46 тысяч жителей Карачаево-Черкесии, почти половина из них не вернулась домой. Многонациональный народ России всегда будет пресекать попытки исказить нашу историю, возродить идеологию нацизма, навязать свое видение событий Великой Отечественной войны. Наша сила — в правде, в неугасающей памяти, в единстве и искренней любви к Родине. Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне. Здоровья, долголетия и всех благ нашим дорогим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны».