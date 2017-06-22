Пермь, 22 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Стоит отметить, что гособвинение просило для Пахунова два года и десять месяцев строгого режима, приговор судьи оказался более жёстким: четыре года заключения в колонии строгого режима, штраф в 1,5 млн рублей и лишение права в течение двух лет и шести месяцев занимать властные должности. Бывший чиновник взят под стражу в зале суда.

(сс) succo Суд

Защита Павла Пахунова намерена обжаловать приговор первой судебной инстанции. По мнению адвоката, при рассмотрении данного дела в особом порядке не приняты во внимание раскаяние Пахунова, его положительные характеристики, в том числе благодарность от ветеранов ФСБ, сообщает портал permnews.ru.

Добавим, что 26 июня в Мотовилихинского районном суде Перми намечено слушание уголовного дела предполагаемого посредника в получении взятки — директора ООО «СтройПерспектива» Семена Евдокимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Пахунов задержан 15 февраля и отстранен от должности заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города. По данным следствия, взятка в 525 тыс. рублей предполагалась за помощь в оформлении земельного участка под лодочную станцию в микрорайоне Заозерье.