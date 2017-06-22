Москва, 22 июня, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ должны будут оставить за пределами зала заседаний мобильные телефоны и другие устройства, когда пойдут на сессию с участием директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом в ходе заседания напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Володин отметил, что заседание на тему обеспечения информационной безопасности, намеченное на 23 июня, пройдет в закрытом режиме. Спикер призвал парламентариев быть ответственными «за свои же решения».

Как гласит статья 37 регламента Госдумы, проносить и использовать во время такой сессии любые средства связи, записывающие и обрабатывающие информацию устройства категорически запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») сообщил о том, что глава ФСБ Александр Бортников выступит 23 июня в Госдуме на закрытом пленарном заседании. Темой заседания будет обеспечение информационной безопасности.

Напомним, что депутаты рассчитывают услышать о некоторых СМИ, которые зарегистрированы как российские, однако имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ. Такие контракты обязывают издания публиковать подготовленные за границей материалы, включая и те, что носят пропагандистский характер.