Сергиев Посад, Московская область, 22 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум. В Московской области запускают пилотный проект «Карта путешественника». Пилотный маршрут электрички стартует утром 29 июня в 09:00 с Ярославского вокзала до Сергиева Посада, сообщили в областном министерстве культуры.

Grachev Свято-Троицкая Сергиева Лавра

«Карта путешественника», которую планируется выпускать на русском и английском языках, работает по следующему принципу: отправляющийся в поездку турист приобретает карту желаемого номинала и набора опций, а затем использует ее для оплаты проезда и различных услуг.

Кафе и рестораны, являющиеся партнерами проекта, предоставляют владельцам карт значительные скидки на обед.

Программа мероприятия включает экскурсию по музейному комплексу «Конный двор», Свято-Троицкой Сергиевой лавре, посещение Музея игрушки, участие в мастер-классах в мастерских Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Русского дворца интересов или Города мастеров. В 16:00 туристы на железнодорожном экспрессе отправятся в Москву.

«Стоимость карт на пилотный маршрут составляет 1110, 1490 и 1640 рублей. Разница в цене определяет небольшие различия в экскурсионной программе. Плюс владельцы более дорогих карт выбирают мастер-класс из более широкого предлагаемого круга», — пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева, которую цитирует пресс-служба.

Как сообщает ИА REGNUM, по «Карте путешественника» каждый турист сможет приобрести карту с индивидуальной программой, которая включает в себя проезд на общественном транспорте, посещение музеев, а также питание. Стоимость карты варьируется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от набора услуг.

Если услуга будет пользоваться спросом, ее введут в Коломне, Дмитрове, Истре и Клину.

Добавим, к чемпионату мира по футболу 2018 года областной Минкульт разработает специальную программу для болельщиков и игроков мундиаля, которая будет интегрирована в новую карту путешественника.