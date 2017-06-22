Брюссель, 22 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Владельцы Стивен Петерс и Джори Кулс использовали автомобиль Tesla Model S P100D для установления рекорда дальности передвижения, им удалось на одном заряде аккумулятора проехать 901,2 км, сообщил 21 июня портал Autoevolution.

Fandetesla.com Tesla Model S P100D

С тех пор, как Tesla Model S P100D появился на рынке, он установил рекорд максимального запаса хода среди предлагаемых на рынке электромобилей. Запас хода того же GM Chevrolet Bolt составляет около 240 км, это достаточно немало, но электрокар от Tesla дает возможность проехать еще 100 без подзаряда.

Это при том, что некоторые производители до сих пор пытаются преодолеть барьер в 320 км. По мнению Autoevolution подобный рекорд, конечно, принес Tesla известность, но компания не фокусируется только на запасе хода электрокаров, её успех складывается из двух составляющих — запас хода и развитие сети станций Supercharger.

Согласно заявлениям компании, запас хода модели S 100D составляет 540 км, этого достаточно для того, чтобы добраться до следующей зарядочной станции, но на самом деле, автомобиль может проехать и больше, если водить готов передвигаться на болезненно малых скоростях, поддерживая устойчивый темп.

Стивен Петерс и Джори Кулс справились с этой задачей на пять с плюсом и достигли действительно впечатляющих результатов. Они использовали модель S P100D, которая, кстати, не является оптимальным выбором для установления подобного достижения.

Рекорд двое мужчин установили на замкнутой трассе, расположенной в Бельгии. Они опытным путем выяснили, что если они хотят проехать как можно дальше, то им лучше всего передвигаться со скоростью 40 км/ч.

Стивен Петерс написал в своем блоге, что они не просто так выбрали замкнутую трассу для установления рекорда, это позволило им каждые 26 км (такова протяженность данной трассы) анализировать полученные результаты. В итоге на одном из отрезков пути в 10 км они достигли показателей потребления в 88 Вт на 1 км. В общей сложности они проехали рекордные 901,2 км (563,25 миль).

По мнению издания данный рекорд вполне можно побить, если использовать не модель P100D, а S 100D и если электромобилем будет управлять один человек, а также если не будет мешать ветер.

Напомним, в январе 2017 года Tesla представила новую модель S 100D с увеличенным запасом хода, который смогли обеспечить батарея с емкостью 100 кВт•ч и изменение настроек электродвигателей и силовой электроники.