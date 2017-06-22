Москва, 22 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Историю о начале своей карьеры в спецслужбах рассказал российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с классными руководителями выпускных классов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я учился в специализированной химической школе при Технологическом институте, но увлекся другим — захотел работать в спецслужбах, — сказал президент. — Я поехал в приемную КГБ. Ведь у меня рабочая семья, связей не было».

По словам президента, в КГБ ему посоветовали поступать на юридический факультет. Тогда он сосредоточился на гуманитарных предметах, перестав заниматься химией и физикой. Окончив школу, он поступил на юрфак и получил юридическое образование.

Напомним, встреча с учителями выпускных классов в Кремле прошла 21 июня. В мероприятии приняли участие 25 приглашенных — классные руководители из российских регионов.

На встречу приехали те педагоги, чьи ученики оказались лучшими по итогам аттестаций и олимпиад.

На встрече Путин обсудил с педагогами особенности воспитательной работы и образовательного процесса среди старшеклассников. Он подчеркнул, что «получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине».

Кроме того, глава государства выступил за возвращение в школы трудового воспитания. Причем труд должен быть творческим.

Читайте также: Родители не хотят воспитывать своих детей — «мы получили последствия»