Сеул, 22 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics выпустит новый смартфон-раскладушку. Об этом 22 июня сообщает южнокорейское агентство Yonhap .

Galaxy Folder 2

Новый смартфон-раскладушка Galaxy Folder 2 будет выпущен компанией Samsung для тех пользователей, которые привыкли к традиционному дизайну телефонов.

Galaxy Folder 2 выглядит как более ранние модели телефонов, однако он работает на платформе Android 6.0 и оснащен 8-мегапиксельной и 5-мегапиксельной камерами. Просматривать фотографии видео можно будет с помощью экрана с диагональю 96,6 мм.

Кроме того, рингтоны на телефоне будут более громкие. Это сделано специально для пожилых потребителей.

Устройство будет доступно в черном и красном цветах. Смартфон появится в магазинах Южной Кореи 23 июня и будет стоить 260 долларов США.