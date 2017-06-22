Киев, 22 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Без централизованного водоснабжения вновь остались пять районов Донецкой области и пгт Александровка, сообщает 22 июня пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, в результате боевых действий 22 июня были повреждены высоковольтные линии электропередач, что привело к обесточиванию насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

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Без водоснабжения на данный момент остались 73 населенных пункта, в которых население (более 380 тыс. человек) обеспечивают водой благодаря наличию запасного резервуара.

Как отмечается в сообщении, в Авдеевке также до сих пор отсутствует газоснабжение, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для рабочей бригады, которая должна ремонтировать поврежденный обстрелами газопровод.

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Напомним, в ночь на 11 июня обстрелами были повреждены ЛЭП, питающие насосную станцию Южно-Донбасского водопровода. 15 июня станция была запущена, жители 73 населенных пунктов получили воду. Однако боевые действия на территории водопровода продолжаются.