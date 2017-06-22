Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. В Улан-Удэ вечером 21 июня водитель внедорожника Land Rover сбил семью из пяти человек, об этом сообщает сегодня, 22 июня, агентство «Аригус».

geralt Спидометр автомобиля

ДТП произошло вблизи остановки «Бурятгаз». 29-летний водитель влетел на прилегающую улицу и сбил семью, которая в это время шла по дороге.

По предварительным данным правоохранителей, в результате страшной аварии на месте погибла 49-летняя женщина. Семилетнюю девочку с переломами костей голени госпитализировали в клиническую больницу, а 27-летней девушке оказали помощь на месте. Двое других малолетних детей не пострадали.

По информации агентства, у водителя внедорожника отсутствовали водительские права, а пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения он отказался.

Со слов очевидцев, в машине были обнаружены открытые бутылки алкоголя, а сам мужчина был пьян.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.