В Бурятии пьяный водитель без прав сбил семью из пяти человек
Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. В Улан-Удэ вечером 21 июня водитель внедорожника Land Rover сбил семью из пяти человек, об этом сообщает сегодня, 22 июня, агентство «Аригус».
ДТП произошло вблизи остановки «Бурятгаз». 29-летний водитель влетел на прилегающую улицу и сбил семью, которая в это время шла по дороге.
По предварительным данным правоохранителей, в результате страшной аварии на месте погибла 49-летняя женщина. Семилетнюю девочку с переломами костей голени госпитализировали в клиническую больницу, а 27-летней девушке оказали помощь на месте. Двое других малолетних детей не пострадали.
По информации агентства, у водителя внедорожника отсутствовали водительские права, а пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения он отказался.
Со слов очевидцев, в машине были обнаружены открытые бутылки алкоголя, а сам мужчина был пьян.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.