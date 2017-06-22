Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В поселке Усть-Камчатск в Камчатском крае коммунальщикам не хватило топлива до завершения отопительного сезона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, накануне прокуратура края сообщила о том, что опротестовала постановление местных чиновников о завершении отопительного сезона раньше положенного срока, а потом выяснилось, что топить дома просто нечем.

bycfotografem Угольное топливо

Читайте также: Замерзающим жителям села на Камчатке раздают электрообогреватели

Отопительный сезон в этом населенном пункте закончили 14 июня, несмотря на то, что на улице еще в течение пяти дней подряд не было +8 градусов, как того требует закон. За людей вступилась прокуратура и сообщила, что отопление должны дать 21 июня. Но выяснилось, что это технически невозможно — просто нет топлива, даже того резерва, который должен быть.

В администрации поселка корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что из-за хронических неплатежей населения, коммунальщики работают буквально «с колес» — появились деньги — закупили топлива, нет денег — нет топлива. По словам чиновников, местной снабжающей организации люди должны более 100 млн рублей, а она должна поставщикам, которые в долг не дают топливо.

Читайте также: Оставшееся без газа село на Камчатке обеспечат теплом

Сейчас чиновники пытаются решить проблему, чтобы возобновить подачу теплоснабжения, в том числе поехали просить помощи в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в большинстве районов Камчатки длится как минимум до середины июня, а иногда и до почти конца первого летнего месяца. Это связано с климатическими особенностями региона.