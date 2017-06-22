Москва, 22 июня, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» провел предварительные консультации с представителями банков из Китая, в ходе которых обсуждалась возможность привлечения долгосрочных кредитов для реализации проекта. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одному из участников проекта.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта», — говорится в сообщении источника.

Информацию о переговорах изданию также подтвердил федеральный чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток-2» пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Газопровод «Северный поток-2», который будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, пройдет по той же трассе, что и «Северный поток-1».

При этом в США пытаются всеми силами сорвать реализацию этого проекта. 14 июня сенат Конгресса США принял законопроект, согласно которому можно ввести санкции против тех европейских предпринимателей и компаний, которые будут финансировать строительство «Северного потока — 2».

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