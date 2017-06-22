Якутск, 22 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В течение суток 21 июня в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 15 новых очагов возгораний. Общее число действующих лесных пожаров составило 50, сообщает 22 июня пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

skeeze Огонь в лесу

К утру 22 июня восемь из 50 пожаров потушены, больше всего оставшихся очагов приходится на Якутию — 27 пожаров. Десять пожаров тушат в Амурской области, три — в Хабаровском крае, два — на Колыме.

«Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10 102,2 га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) — 9153,2 га», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что с начала пожароопасного периода 2017 года в регионе было зафиксировано 1123 лесных пожара, огонь прошел по площади в 218,4 тыс. га. Больше всего охваченной пожарами территории пришло на Еврейскую автономную область (54,8 тыс. га), а также на Амурскую область (34,8 тыс. га) и Якутию (29,5 тыс. га).

В 2016 году за тот же период очагов было меньше (985 возгораний), однако огонь прошел площадь в 1 млн га.

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