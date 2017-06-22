Париж, 22 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Накануне встречи лидеров стран Евросоюза он дал интервью немецкой газете, в которой призывает Германию к созданию «альянса доверия».

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«Я бы хотел вернуть нашим странам дух сотрудничества, который был при Франсуа Миттеране и Гельмуте Коле», — отметил он в интервью изданию.

Макрон подчеркнул, что без двустороннего сотрудничества Евросоюзу грозит распад, так как «следует защищать свои основные ценности, которые ЕС десятилетиями распространяет по всему миру, а не отходить назад из-за усиления нелиберальных демократий и авторитарных режимов».

Помимо этого, президент Франции обратился с критикой в адрес восточноевропейских стран, которые «не уважают европейские ценности, а лишь пользуются деньгами Евросоюза».

«ЕС — это не супермаркет, это — общность судеб», — отметил он в интервью.