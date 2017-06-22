Пермь, 22 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В свою очредь в пресс-службе администарции Прикамья, со сслыкой на данные местного ГУ МВД, корреспонденту ИА REGNUM сообщили о 360 участниках акции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

На митинге решено направить резолюцию президенту России Владимиру Путину и временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Максиму Решетникову. Однако, как признаются участники мероприятия, результата от резолюций нет, поэтому они собираются продолжать акции протеста для «официального выплеска эмоций».

«Будущие жители долгостроев вложили последние честно заработные деньги в долевое и паевое строительство, взяли ипотеки, вложили материнский капитал в надежде решить свои жилищные проблемы, заложив свои последние квадратные метры и израсходовав последние деньги. Конституция провозглашает, что каждый имеет право на компенсацию вреда», — отмечается в тексте резолюции дольщиков.

Организатором мероприятия стали дольщики одного из самых крупных проблемных объектов — «Первого пермского микрорайона». Их не устраивают предложенный местной властью выход из создавшейся ситуации. Сейчас ведётся создание списка льготников для получения бюджетных субсидий. Дольщики настаивают, чтобы субсидии выплатили всем дольщикам без исключения, а также требуют привлечь к ответственности фонд РЖС и министерство строительства и ЖКХ Пермского края, сообщает портал 59.ru.

Между тем, региональная власть разработала законопроект о дополнительных мерах поддержки, направленных на достройку проблемных объектов. Согласно документу, субсидии будут выплачиваться людям, площадь собственного жилья которых не превышает социальной нормы, членам жилищно-строительных кооперативов, тем, кто достраивает квартиры с помощью Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования. Если площадь приобретенного жилого помещения больше указанных социальных норм — разницу между размером субсидии и размером дополнительного взноса дольщик будет доплачивать собственными средствами. Субсидия предоставляется гражданину и членам его семьи только один раз и только в отношении одного «проблемного» объекта. Общий объем субсидий может составить 670 млн рублей, учитывая дольщиков 18 проблемных долгостроев, сообщает издание «Коммерсантъ».

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Вместе с тем стоит отметить, что пермяки неоднозначно оценивают ситуацию, когда государство должно помогать финансово обманутым дольщикам. Пользователи интернета оставляют комментарии:

«Почему собранные с нас налоги пойдут на достройку их квартир? С какого перепугу? А может еще тем, кто в лотерею проиграл начнут деньги возвращать?»;

«Наказать виновных надо, достроить надо, но за свой счёт. Как сэкономили, так и достраивать надо за счёт этой экономии»;

Никого не должно волновать куда вложили деньги эти граждане в МММ или в красивые картинки, показанные им в офисе застройщика. Если негде жить человек имеет право на социальное жилье, на том же основании как и погорельцы, сироты и т.д.Социальное жилье должно выдаваться в соц. найм в порядке очереди при наличии оснований. При этом у претендующего на социальное жилье не должно быть другой недвижимости и дорого имущества в собственности. Т. е. помогать нужно нуждающимся, а не буратинам у которых не выросло их денежное дерево на поле чудес (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

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Добавим, по данным краевого Минстроя, доля долевого строительства в Прикамье составляет около 80% от общего числа строек. 15 объектов региона на начало января были признаны проблемными. На 1 января в Реестре «обманутых» дольщиков значилось 494 человека, а доля проблемных домов — 3% от общего числа строек.