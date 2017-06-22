Рязань, 22 июня, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Сотни людей приняли участие в акции «Я помню» в Рязани. Акция прошла в 4 утра. В ней приняли участие ветераны, волонтеры, представители региональной власти и простые горожане, сообщает портал «7info».

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи

Акция стартовала на Площади Победы. Здесь от Вечного огня был зажжен факел, который велосипедисты, ветераны, волонтеры и мотоциклисты провезли до Скорбященского мемориала. Здесь от огня были зажжены свечи, из которых горожане составили фразу «Я помню».

«76 лет назад более трёхсот тысяч рязанцев ушли на фронт, многие из них не вернулись. Мы будем вечно помнить тех, кто дал нам возможность жить и трудиться в свободной стране», — сказал врио губернатора Николай Любимов, возглавлявший колонну горожан.

ИА REGNUM отмечает, что на этом памятные мероприятия в Рязани не закончились. 22 июня в городских библиотеках пройдут акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Первое мероприятие из цикла уже прошло в библиотеке-филиале №2 «Истоки». Участниками встречи на тему «Пусть память верную хранят и наших внуков внуки» стали дети, которые посещают летний школьный лагерь, и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин, рассказвший о первых днях Великой Отечественной войны.

«Аналогичные мероприятия до конца недели состоятся во всех 11-ти филиалах ЦСДБ. Их участниками могут стать взрослые и юные читатели библиотек», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, 21 июня на Богородском кладбище Рязани состоялась церемония перезахоронения останков младшего лейтенанта Григория Васильевича Сидорова.

Останки лейтенанта были найдены поисковым отрядом «Кубанский плацдарм» в 2016 году в Крымском районе Краснодарского края. Поисковики нашли обломки истребителя ЛАГГ-3. Личность летчика установили благодаря сохранившемуся на поршнях двигателя номеру. Оказалось, что за штурвалом был Григорий Васильевич Сидоров, родившейся в деревне Нашатыркино Рязанского района Рязанской области. Он воевал в 88-ом истребительном авиаполку (ИАП) и не вернулся с боевого задания 30 июля 1943 года.