Вашингтон, 22 июня, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 20 июня заверил, что может достичь более «справедливого» соглашения с Кубой после изменения политики США по отношению к острову, и в то же время он пообещал твердо стоять против «коммунистического гнета» в этой стране, сообщает Diario Libre.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

«Соединенные Штаты будут твердо стоять против коммунистического гнета. Мы заключим гораздо лучшее соглашение», — заявил Трамп в ходе длинной речи на митинге в штате Айова.

«Дело в том, что соглашение (которое заключил президент США Барак Обама) с Кубой это плохая сделка. Мы, вероятно, заключим более выгодное соглашение, но, может быть, и нет. Если мы пойдем на сделку, то это будет справедливая и хорошая сделка для нас, но не односторонняя уступка», — добавил президент.

В ходе своей речи Трамп также пожаловался на нападки от оппозиционных демократов и от других секторов США, отметив, что Обама «мог заключать соглашения с Кубой, (которая) убивает тысячи людей, (бросает) людей за решетку, (это) ужасно в отношении женщин», а также с «жестоким» правительством Ирана.

«А потом говорят, что Дональд Трамп — страшный человек. Это удивительно», — отметил президент.

Напомним, Трамп заявил о возможности заключения нового соглашения с Кубой менее чем через неделю после объявления в Майами о восстановлении ограничений в отношениях с Кубой, главными среди которых стал запрет американским компаниям вести деловые отношения с кубинскими партнерами, связанными с вооруженными силами Кубы, а также ограничение для американцев поездок на остров.

Предполагается, что эти меры могут надавить на правительство Рауля Кастро, так как армия контролирует большую часть гостиниц и розничной торговли на острове, однако, по мнению экспертов, изменения могут также навредить индустрии туризма США и небольшому сектору независимых предпринимателей Кубы.

Кроме того, Трамп выразил свою поддержку торговому эмбарго США против Кубы и обусловил свою готовность вести переговоры с Кубой решением властей острова предпринимать «конкретные шаги» в направлении проведения «свободных выборов» и освобождения «политических заключенных», что вызвало глубокое возмущение правительства Кастро.