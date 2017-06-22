Москва, 22 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Компания «Мегафон» совместно с Huawei продемонстрировала технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на смартфонах и планшетах. Об этом сообщается на сайте оператора.

helloolly Сотовый телефон

Компания «Мегафон» провела демонстрацию новой технологии Massive MIMO, в ходе которой скорость мобильного интернета достигала 851 Мбит/сек. В качестве устройств использовались восемь смартфонов Huawei Mate 9.

В компании отмечают, что Massive MIMO является одной из технологических основ сетей 5G. Благодаря этому пропускная способность каждой соты увеличивается со 150 до 700−800 Мбит/сек. При этом привлечения дополнительного частотного ресурса не происходит.

Как заявляют в компании, у каждого абонента, подключённого к базовой станции, скорость мобильного интернета увеличивается в несколько раз.

«Несомненный плюс данной технологии заключается в том, что она позволяет увеличивать скорость интернет-доступа на существующих частотах», — приводятся в сообщении слова коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольфсона.

Компания Huawei уже тестировала технологию в других странах. Например, ее реализация была осуществлена для операторов SoftBank (Япония), CMCC (Китай), Vodafone (Великобритания) и Vodafone (Испания).