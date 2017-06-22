Москва, 22 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. На встрече с членами Общественной палаты нового созыва в Кремле президент РФ Владимир Путин, напутствуя новых членов палаты Vl созыва, отметил, что работа Общественной палаты РФ не должна превращалась в чисто формальное «броуновское» движение, никому не нужное. Очень бы хотелось, наоборот, чтобы это была содержательная работа, нацеленная на улучшение качества работы министерств и ведомств. Если всё это собрать вместе, то получается достаточно обширная, большая и очень нужная обществу работа. Об этом заявила член Общественной палаты РФ V состава, член Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Людмила Виноградова, комментируя результаты встречи с главой государств, передает ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1934

На встрече был поднят один важнейших вопросов — о ювенальной юстиции. Руководитель «Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова напомнила президенту о разговоре, начатом ещё 23 декабря 2016 года на пресс-конференции, когда она сообщила, что в стране внедряются ювенальные технологии, разрушающие российские семьи.

По итогам того разговора президентом РФ было дано поручение № 21-Пр. 01 января 2017 года министру социальной политики, Уполномоченному по правам ребёнка, и Общественной палате РФ о подготовке к 01 марта 2017 г. анализа практики изъятия детей из семей на предмет избыточности применяемых норм. Такой анализ, видимо, был сделан, однако, общественность с ним ознакомлена не была.

Из обрывочных сведений, распространённых в СМИ от Уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой явствует, что в стране выявлены единичные случаи незаконного изъятия детей из семей, подтверждённые результатами проверки прокуратуры. Такая информация вызвала бурю возмущения родительской общественности, спровоцировала протестные выступления против позиции Кузнецовой, которая, по мнению активистов, формально подошла к выполнению поручения.

Жгутова сообщила президенту, что информация о единичных незаконных изъятиях не соответствует действительности и пригласила на съезд родительских организаций, назначенный на сентябрь 2017 года, с целью окончательно решить, что следовало бы предпринять, чтобы ювенальные технологии по западному образцу в стране не внедрялись.

Путин усомнился в том, что незаконные изъятия в стране происходят на уровне «эпидемии», но согласился, что нужно ещё раз проанализировать практику на предмет избыточности применяемых норм.

Это дополнительное поручение президента РФ — провести анализ практики «ещё раз», — вселяет оптимизм и надежду, что не всё потеряно для российских семей, несмотря на чудовищный законодательный ювенальный накат.

В 2017 году выборы в Общественную палату РФ были изменены. Согласно федеральному закону №235-ФЗ от 23 июля 2013 года (с изменениями) Общественная палата должна состоять из 168 членов. Это 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ; 85 представителей региональных общественных палат; 43 представителя общероссийских общественных объединений, которых избирают из кандидатов первые две группы. Не был избран единственный член от Общественной палаты г. Севастополя. Несмотря на это, состав палаты правомочен. Попали ли в палату случайные люди, покажет время и результаты их работы, но судя по автобиографиям членов палаты, случайных людей там нет.

Работа в комиссии по общественному контролю ОП РФ нового созыва будет связана с мониторингом исполнения российского законодательства, проведением экспертизы нормативно-правовых актов, законопроектов, действующих законов, проведением общественных слушаний. Главные и приоритетные направления — защита российских семей от неправомерного вмешательства органов межведомственного взаимодействия, социальная поддержка граждан, улучшение медицинского обслуживания, повышение качества образования.

«Первое, чем я намерена заняться, — анализ действующего российского законодательства на предмет избыточности применяемых норм при изъятии (отобрании) детей из семей, то есть, тем, о чём говорил президент на встрече в Кремле», — поделилась планами член ОП РФ.

«Общественная палата (любого уровня, федерального — в том числе) — это рупор общественности, поэтому она обязана ставить перед всеми ветвями власти самые насущные вопросы, требуя решения проблем. Важно, чтобы люди, пришедшие в Общественную палату РФ, работали на благо всего общества, а не занимались обслуживанием узких личных интересов», — заявила Виноградова, говоря о важности работы ОП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент России Владимир Путин встретится в Кремле с членами Общественной палаты шестого состава. 19 июня состоялось первое пленарное заседание ОП РФ нового созыва, на котором секретарем был избран журналист Валерий Фадеев.

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