Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 22 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум.
- Средняя Азия и Китай: перспективы сотрудничества;
- Катар на Панаму: как США и Китай разменивают сферы влияния;
- Примирение коммунистов и антисоветчиков — принуждение «красных» к миру?
- Неубитый медведь Стокгольмского суда: Украина перепутала долги с прибылью;
- Исторический украинский безвиз: на сбор клубники теперь ехать проще.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/368