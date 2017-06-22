Омск, 22 июня, 2017, 09:17 — ИА Регнум. В Омске 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялась военно-патриотическая акция «А завтра была война», приуроченная к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Omskportal.ru «Родина-мать зовёт!»

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, местом её проведения стал Бульвар Победы в центре города.

На Аллее Славы собрались представители власти и общественности, ветераны и молодёжь. Работали различные тематические площадки. Военно-патриотический клуб «225 автотранспортный батальон» представил выставку военной ретро-техники. Военно-духовой оркестр исполнял патриотические произведения. Омские поисковики и областной студенческий отряд организовали тематические выставки. Представители «Молодой гвардии» исполняли песни времён Великой Отечественной войны. Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института выстроились со штандартами военных соединений и частей, сформированных в Омске в годы Великой Отечественной войны.

Omskportal.ru На Аллее Славы в Омске присутствовали ветераны

На Аллее Славы своими воспоминаниями делились ветераны. Михаил Верёвкин 28 мая 1941 года окончил семь классов, а менее чем через месяц началась война. Его призвали в Красную Армию в 17 лет. Окончив в Омске школу младших командиров, он отправился на фронт.

«В феврале 1945 года нас довезли до Литвы, затем десять суток походным маршем шли в Восточную Пруссию, где проходило наступление наших войск. После окончания Великой Отечественной войны воевал на Дальнем Востоке. Там 18 августа получил ранение. Была разведка боем на танке. Спасли меня письмо от матери и военное удостоверение — пуля пробила их и уперлась в ребро. После санроты снова на фронт», — рассказывает ветеран.

По словам члена регионального отделения всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы» Екатерины Маниной, эта дата — 22 июня — важна для всех жителей России.

«Наши соотечественники защищали страну, и мы должны помнить и гордиться этим. Должны чествовать тех людей, которые отдали за нас свою жизнь», — сказала Манина.

В рамках торжественного митинга в небо были пущены бумажные белые голуби — как символы мира, светлой памяти и благодарности ветеранам. Участники митинга возложили цветы к монументу «Слава героям».

Министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов заверил, что «правительство Омской области серьёзно поддерживает ветеранов»: «Участникам войны выплачиваются единовременные выплаты, для них организовано бесплатное медицинское сопровождение, оздоровление. Наша задача — не забыть ни одного ветерана. Это касается и тружеников тыла, и вдов погибших фронтовиков».

«Если не помнить свою историю, не будет и будущего. Мы просто обязаны использовать жизненный и исторический опыт наших ветеранов, чтобы передавать его молодым», — подчеркнул Куприянов.

Как сообщили ИА REGNUM в Омском региональном отделении движения «Волонтёры Победы», 22 июня 2017 года в 21:00 по местному времени в омском Парке имени 30-летия Победы состоится Всероссийская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой ежегодно с 2009 года накануне памятных дат зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Добавим, в 1941—1945 годах на фронт ушли более 280 тысяч жителей Омской области, только половина из них вернулась домой. В годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были присвоены 136 омичам, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За время войны в Омской области были сформированы 17 полков, дивизий, батальонов и бригад.

«Велик вклад омичей в общую победу, неизбывна наша скорбь по дедам, прадедам, отцам, матерям, братьям и сестрам, которые сложили голову в противостоянии с фашизмом. Больше половины наших земляков, ушедших на фронт, не вернулись домой. Мы склоняем голову перед их немеркнущим подвигом. Сохранить благодарную память о нём — наша священная обязанность. Вечная память и слава тем, кто до конца исполнил свой воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны, кто ценой своей жизни защитил мир от фашизма», — приводит пресс-служба мэрии Омска слова мэра Вячеслава Двораковского и председателя горсовета Галины Горст.