Москва, 22 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, что позволяет избежать приема и выдачи фальшивых купюр. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Valera N. Trubin Банкомат Сбербанка

«Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприемниками, — говорится в сообщении. — Программное обеспечение устройств регулярно обновляется».

Отмечается, что благодаря данным программам удается избежать выдачи фальшивых купюр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов на международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» сообщил, что специалисты кредитной организации выявили новый метод кражи купюр из банкоматов.

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