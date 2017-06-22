Вена, 22 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Дошкольные учреждения для мусульман препятствуют интеграции детей мигрантов в общество и потому должны быть закрыты. Такое мнение высказал министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Флаг Австралии

Выступая в венском дискуссионном клубе, организованном газетой Kurier, Курц заявил о том, что назначение детских садов — готовить воспитанников к школе. Школьники должны владеть немецким языком, однако детсады, куда ходят дети мусульман, отличаются по этническому и языковому принципу.

«Они нам не нужны. Мусульманских детских садов у нас быть не должно», — сказал Курц в своей речи, посвященной будущему миграции.

Глава МИД Австрии пояснил, что такие детские сады рассчитывают на финансирование за счет налогоплательщиков, однако их воспитанники с точки зрения языка и культуры изолируются от австрийского общества. Дети должны с раннего возраста учить немецкий язык, чтобы интегрироваться в общество, потому используемый подход неразумен.

На текущий момент в Вене насчитывается около 10 тыс. детей, посещающих различные детские сады для мусульман. Курц призвал сделать более жесткими требования к владению немецким языком для воспитателей и персонала, чтобы повысить качество обучения детей.

Напомним, в последние годы в Европе наблюдается самый серьезный миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Его спроцировали как экономические трудности, так и вооруженные конфликты в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

По данным ООН, в 2016 году число беженцев по всему миру достигло рекордного числа — 65,5 млн человек. Количество беженцев возросло вдвое с 1997 года. Наиболее острая ситуация с беженцами в Сирии, Афганистане и Южном Судане.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Европарламента Антонио Таяни выступил против принятия в Италии закона об автоматическом гражданстве для детей мигрантов, так называемом Jus soli — праве почвы. По мнению Таяни, властям Италии стоит быть осторожными с вопросами гражданства и не создавать для беженцев стимула отправляться в Европу.

Таяни также напомнил о необходимости стабилизации обстановки в Ливии, укреплении пограничного контроля и выстраивании политики в Африке. Если этого не делать, в Европу приедут еще миллионы беженцев, отметил он.

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