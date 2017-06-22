Якутск, 22 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Жители посёлка Табага пожаловались руководству Якутского городского округа на то, что расположенная рядом исправительная колония №7 сливает фекальные воды в реку Лена. Способы решения проблемы искали на заседании комиссии по городскому хозяйству и экологии, и было принято решение обратить на неё внимание руководства управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Река Лена

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Дело в том, что на утилизацию всего объёма отходов учреждения в соответствии с требованиями законодательства просто не хватает средств. По правилам фекальные воды должны вывозить спецтранспортом.

«Да, нам регулярно выписывают штрафы, — пояснил начальник ИК-7 Юрий Мирошников, — но вышестоящая инстанция не увеличивает финансирование, так что мы ничего не можем предпринять — нет денег».

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Руководитель учреждения также пояснил, что финансирование колонии регулярно урезается, и вообще стоит вопрос о её закрытии. Кроме того, Юрий Мирошников заверил, что инфекционных больных в колонии нет.

По итогам обсуждения проблемы было принято решение изложить её в письме, адресованном федеральному управление службы исполнения наказаний и привлечь к обсуждению вопроса республиканское отделение УФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетная отчетность ФСИН за 2016 год оказалось недостоверной, сделали вывод в Счётной палате РФ. В том числе, ведомством не выполнены мероприятия ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007−2016 годы)», не завершено строительство двух следственных изоляторов по «европейским нормативам» общей стоимостью 15,1 млрд рублей, не востребованы 127 единиц проектной документации, разработанной в рамках ФЦП, на общую сумму 0,9 млрд рублей.