Киев, 22 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. 57,5% жителей Украины считают подписание соглашения о безвизовом режиме между ЕС и Украиной неважным по данным социологического опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, сообщает 22 июня «ГолосUA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно соцопросу, «совсем не важным» безвизовый режим с ЕС считают 33,7% граждан Украины, «маловажным» — 23,8%. Около 10% респондентов заявили, что для них безвиз представляется «очень важным», а для 28,6% граждан безвиз является «в целом важным».

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Социологический опрос был проведен с 9 по 13 июня, были опрошены 2018 граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинской власти, безвизовый режим с Евросоюзом является «историческим событием» для страны. Так, украинские школьники будут отдельно проходить тему «Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС» на уроках.

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Напомним, безвизовый режим был введен Евросоюзом для Украины 11 июня 2017 года. Для жителей Украины это означает, что они смогут находиться на территории ЕС без оформления виз в течение 90 дней с туристической целью.