Багдад, 22 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Более 1 тыс. детей погибло в Ираке за три года непрекращающихся боевых действий, заявили в ЮНИСЕФ, сообщает 22 июня Anadolu.

Navoine.info Багдад после американских бомбежек

«С 2014 года в Ираке 1 тыс. 130 детей получили ранения, 255 за первые шесть месяцев 2017 года, более 4 тыс. 650 детей были разлучены с их семьями», — приводит данные ЮНИСЕФ.

По данным детского агентства, за это же время произошло 138 нападений на школы и 58 — на госпитали, более 3 млн детей не посещают учебные заведения на регулярной основе, 1 млн 200 тыс. детей не посещают школу вообще, каждый четвертый ребенок живет в нищете.

«В Ираке дети оказались в ловушке нескончаемого цикла насилия и растущей нищеты. Конфликт привел к перемещению 3 млн человек, половина из них — дети», — подчеркивает ЮНИСЕФ.

«В западном Мосуле детей преднамеренно убивают, чтобы наказать их родителей. Менее чем за два месяца было убито 23 ребенка, 123 получили ранения», — резюмирует организация.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили обширные территории в Ираке в 2014 году, с тех пор государство живет в условиях военных действий.