Брюссель, 22 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) видит в политике президента США Дональда Трампа риск для мировой экономики, пишет Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Об этом говорится в опубликованном 21 июня отчете ЕЦБ об экономической деятельности.

В нем говорится о «политически неопределенных намерениях администрации США в отношении фискальной и торговой политики».

Особое внимание уделяется торговой политике.

С момента своего вступления в должность президента Трамп «презрительно» высказывался о международных институтах, в том числе о Всемирной торговой организации, пишет издание.

Это вызывает беспокойство, особенно среди европейских экспертов, которые опасаются, что в будущем США будут решать экономические и торговые вопросы без привлечения международных организаций, а также будут придерживаться политики протекционизма.