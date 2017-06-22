Вашингтон, 22 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса. Статья об этом опубликована в журнале New Space.

Planetamars.ru Марс

Илон Маск рассказал о том, что компания SpaceX планирует создать сверхтяжелую ракету и флот из тысячи многократно используемых космических кораблей, которые будут способны летать между планетами. По его расчетам, к концу XXI века на Марс можно будет доставить около миллиона людей.

При этом главной целью станет создание на красной планете автономного города, который сможет обеспечивать себя всем необходимым для жизни, поскольку на Марсе имеется много ресурсов, а также есть атмосфера и вода.

По мнению Маска, прежде чем постройка такого города станет возможной, необходимо резко удешевить космические полеты. Стоимость вывода ракет на орбиту должна сократиться в пятьдесят тысяч раз.

Для удешевления потребуется создание таких технологий, которые позволят повторно использовать разгонные блоки и ракеты. Нужны будут также технологии дозаправки на орбите и особые двигатели, которые можно будет заправлять топливом, производство которого необходимо организовать и на Земле, и на Марсе. Таким топливом может стать метан, который можно производить из воды и углекислоты в атмосфере Марса.

По мнению Маска, если его проект снижению стоимости полетов будет реализован в ближайшее время, то в обозримом будущем полет на Марс будет возможен.

Отметим, что часть экспертов считает, что планы Маска являются плодами его фантазии, которые вряд ли удастся реализовать. Препятствием, по их мнению, станут многочисленные проблемы, которые существуют на Марсе. В частности, проблемы с обогревом, незащищенность поверхности красной планеты от бомбардировки космическими лучами и другие. Поэтому длительное пребывание на Марсе не представляется возможным в ближайшей перспективе.