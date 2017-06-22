Вашингтон, 22 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Белый дом пытается договориться с палатой представителей Конгресса США, чтобы ослабить законопроект по ограничительным мерам против Российской Федерации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Белый дом осуществляет тихое лоббирование Палаты представителей с целью ослабить законопроект, принятый подавляющим большинством в Сенате на прошлой неделе, — говорится в сообщении. — Законопроект предусматривает введение новых санкций против России за ее вмешательство в выборы-2016, а также предоставляется возможность для Конгресса блокировать любые шаги президента Дональда Трампа по смягчению любых карательных мер против Москвы».

Газета отмечает, что палата представителей сейчас должна выбрать между жесткой политикой против РФ и желанием избежать противоречия с главой Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня министерство финансов США снова расширило список ограничительных мер в отношении юридических и физических лиц из РФ и ДНР под предлогом ситуации на Украине.

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