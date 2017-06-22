Краснодар, 22 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вспомнили о вероломном нападении фашисткой Германии на Советский Союз, которое произошло 76 лет назад. «Первый военный рассвет» в краевой столице встретили 12 тыс. человек. Акция «Свеча памяти» проходит в Краснодаре много лет подряд, однако такой масштабной она стала впервые.

Admkrai.krasnodar.ru Свечи памяти

Под голос Юрия Левитана, объявившего о начале войны, в сопровождении военной техники горожане прошли от Театральной площади к Вечному огню, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Здесь на площади Павших героев из свечей они выложили огромное слово «Помним».

Admkrai.krasnodar.ru Помним

После возложения цветов и свечей к монументу состоялся траурный митинг-реквием по погибшим в годы Великой Отечественной войны, в котором приняли участие представители ветеранских и общественных организаций, студенты и школьники, представители власти и простые горожане.

«22 июня — это трагическая дата для всей нашей страны, для каждой российской семьи. День без громких слов и салютов. Свеча — как дань памяти тем, кто отстоял страну, отвоевал Победу ценой собственной жизни», — обратился к присутствующим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что пока жива память о страшных 40-х годах — жив и народ. Народ-победитель. Народ, знающий цену миру.

Admkrai.krasnodar.ru Возложение цветов

Все, кто пришел на площадь, каждый в своей семье, помнит тех, кто защищал свою Родину. Рядом с дедами стоят внуки, отдавая дань памяти тем, кто дал возможность жить будущим поколения, заплатив за это своими жизнями.

О военных годах напомнили и композиции «Вечный огонь» и «Поклонимся великим тем годам». Симфонический оркестр исполнил знаменитую «ленинградскую» симфонию Шостаковича.

Мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, начались накануне, 21 июня. Вечером в сквере имени Георгия. Жукова прошёл концерт, на котором военный оркестр Высшего военного училища имени генерала армии Штеменко исполнил песни военных лет.

Admkrai.krasnodar.ru Не вернувшимся с полей сражений посвящается

В Новороссийске молодежь города собралась на территории мемориального комплекса «Малая Земля», где прошла военно-патриотическая акция «Рассвет». Установленные здесь военные палатки, памятные костры, песни довоенных и военных лет создавали атмосферу далёких 40-х. На рассвете 76 раз ударил колокол — ровно столько, сколько лет прошло с начала Великой Отечественной войны.

Сегодня, 22 июня, в 10:00 пройдет Всекубанская минута молчания: на это время в городе остановят движение транспорта и работу всех предприятий, учреждений и организаций. Автомобилисты, водители городского общественного транспорта подадут звуковые сигналы как символ единения и скорби всех горожан. Будут приспущены государственные флаги России и Краснодарского края.

Admkrai.krasnodar.ru День памяти и скорби в Краснодаре

22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.