Ташкент, 22 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Столицы Узбекистана и Таджикистана станут городами-побратимами, сообщил ИА REGNUM сотрудник таджикистанского посольства в Ташкенте.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

По его словам, данное решение было принято в ходе недавнего визита правительственной делегации Узбекистана во главе с вице-премьером страны Улугбеком Розукуловым в Таджикистан.

«Это решение станет еще одним важным шагом в сближении двух братских народов», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, делегация Узбекистана 20 июня посетила Душанбе для проведения переговоров.

В рамках визита были обсуждены практические вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах с выходом на конкретные соглашения, в том числе по итогам предстоящего бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, отношения между Узбекистаном и Таджикистаном в последнее время стали улучшаться. В апреле 2017 года был осуществлен первый за 25 лет регулярный авиарейс по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

В числе главных приоритетов внешней политики новое руководство Узбекистана определило отношения с соседними странами.

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