Вашингтон, 22 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 21 июня в ходе своей речи в штате Айова предложил устанавливать на стену, которую он хочет построить на границе с Мексикой, панели солнечных батарей, так что счет за ее строительство для соседней страны будет меньше, сообщает El Periódico.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Президент выступил с речью в городе Сидар-Рапидс в центре технологий сельского хозяйства и в июне уже делал подобные выступления в таких штатах, как Огайо, Висконсин и Флорида, где настаивал на своем предвыборном обещании о возведении стены вдоль границы с Мексикой.

«Мы думаем о строительстве стены в качестве солнечной стены, которая генерирует энергию и финансирует сама себя. Таким образом, Мексика будет платить гораздо меньше денег. Это имеет смысл, не так ли?», — заявил Трамп.

Возможность размещения солнечных панелей на стене уже циркулирует в Вашингтоне, так как президент говорил о ней в ходе частной встречи с группой законодателей-республиканцев 6 июня, однако до сих пор Трамп не высказывался об этом публично.

Президент отметил, что данная «творческая» идея принадлежит ему, несмотря на то, что многие американские СМИ приписывают ее одному из десятков предложений, представленных в рамках конкурса на строительство стены.

Так, основатель компании Gleason Partners Том Глисон рассказал в июне изданию Washington Post, что его проект будет генерировать два мегаватта электроэнергии на милю (1,6 км), что достаточно для снабжения энергией 350 домов, и стоимость строительства стены составит около $7,5 млн на милю.

Несмотря на ряд технических проблем, сам Трамп настаивал на том, что район южной границы «является одним из тех мест, где солнечная энергия работает очень хорошо», а также высказал мнение о том, что покрытие стены яркими панелями придаст ей «красивый внешний вид».

Напомним, правительство Дональда Трампа прогнозирует, что стена протянется примерно на половину из более чем 3 тыс. км общей границы США с Мексикой, и, по данным Министерства внутренней безопасности, ее строительство обойдется в более чем $20 млрд.

Между тем, правительство Мексики категорически отвергает возможность выделения средств на стену. Кроме того, Трамп не получил одобрения Конгресса в его бюджетном предложении, которое предусматривало строительство первого участка стены протяженностью 120 км и стоимостью $1,6 млрд.