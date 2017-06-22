Самара, 22 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Дилеры «АвтоВАЗа» начали принимать заказы на кроссовер XRAY в комплектации Exclusive, его начальная стоимость составит 805 тыс. 900 рублей, объявление о начале приема заказов было размещено 21 июня на сайте компании.

Lada-vesta2.ru LADA XRAY

Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», после того как компакт-кроссовер вошел в десятку наиболее продаваемых в Росси автомобилей, руководством было принято решение выпустить новый вариант модели для более требовательных клиентов.

Согласно заявлению, вариант автомобиля Exclusive будет выглядеть еще более стильно и современно — машина будет выполнена в бежевой гамме, а её салон получит фоновую атмосферную подсветку.

Салон будет также светло-бежевым и будет выглядеть более респектабельно, в декоре будут использованы такие материалы как эко-кожа и алькантара, он будет украшен и другими элементами — черными глянцевыми вставками на дверях и передней панели, стальными накладками на педали. Также в качестве элементов декора будут присутствовать вышивка с названием комплектации и оригинальные коврики.

Сообщается, что в основу комплектации XRAY Exclusive лег вариант Luxe с пакетом Prestige. На автомобиле установлен двигатель объемом 1,8 л, покупатель может выбрать два варианта трансмиссии. Стоимость первого, с ручной коробкой передач, составит 805 тыс. 900рублей. Автомобиль с АКПП обойдется уже в 830 тыс. 900 рублей.

Напомним, в апреле 2017 года «АвтоВАЗ» продемонстрировал спортивный вариант своего внедорожника XRAY, машина была показана на выставке «Мир автмобиля», которая проходила в Санкт-Петербурге. Также на данном мероприятии были показаны модели Vesta и XRAY в luxury-комплектации, Kalina Cross, а также спортивные автомобили Kalina NFR и Kalina Rally.