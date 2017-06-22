Москва, 22 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко — это важное внутриполитическое событие для двух стран, не имеющее никакого значения на внешнеполитической арене, направленное на обеспечение властных интересов как Трампа, так и Порошенко, заявил 21 июня политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», обсуждая прошедшую встречу президентов двух стран в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

По словам Куликова, для Трампа данная встреча — лишь возможность отвести от себя лишнюю волну нападок со стороны нелояльной к нему американской элиты в ее большинстве.

«Что касается встречи Порошенко — Трамп… С моей точки зрения — это значимое внутриполитическое событие для обеих стран. Именно внутриполитическое: Трамп не мог не встретиться в той ситуации, в которой он находится… оставил руки абсолютно свободными… Встреча без последствий, без решений», — заметил политолог.

При этом, для Порошенко встреча с Трампом — это лишь способность укрепить свой авторитет и продемонстрировать и народу Украины, и элитным группам, которые были бы не прочь с Порошенко расправиться, что он все еще в хороших отношениях с США.

«Порошенко тоже имеет внутренний смысл. Посмотрите его выступление: главное слово, которое он повторял все время: «полноценная встреча». Он убеждал людей внутри Украины, что это полноценное действие, «Америка с нами, все спланировано, я остаюсь руководителем», — продолжил Куликов.

Однако, как считает политолог, Порошенко сейчас находится в очень непростой ситуации, когда все институты передачи власти в стране были подорваны, и выборы, которые не устроят ту или иную группу, не будут ею приняты, и, скорее всего, будут попытки подрыва власти Порошенко со стороны нелояльной и разношерстной к нему элиты.

«Теперь третья вещь: почему для Порошенко это сейчас важно? Потому что сейчас во весь рост встал главный политический вопрос для него — вопрос о власти. В принципе, вот эта группа, претендующая на власть внутри Украины, понимает, что на сегодняшний день воспроизвести власть в обычных условиях не удастся. Досидеть до выборов два года — не удастся. Если даже досидят, то выиграть непонятно как, как сформировать все это в тех рамках, которые есть», — поделился мнением Куликов.

По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы будет происходить военная активизация на Украине в районе соприкосновения с ДНР и ЛНР с последующими попытками переустройства власти на самой Украине.

«Поэтому мой прогноз: я думаю, что в ближайшее три-четыре месяца с одной стороны будет происходить активизация военная и для этого штаб, и для этого вся ситуация, будет новая попытка втянуть Россию. С другой стороны, будет попытка строить новые конструкции вплоть до возможного изменения конституции… опять привычная игра, которая позволит обнулить все карты и выйти на установление власти теми же людьми, которые есть — это главная задача, которую они решают», — озвучил свой прогноз Куликов.

Напомним, что краткая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко прошла 20 июня в Вашингтоне и длилась всего несколько минут и не вызвала особого резонанса. Обошлось даже без положенной в таких случаях совместной пресс-конференции двух лидеров и оглашения каких-либо достигнутых договоренностей. Однако это не помешало Петру Порошенко заявить об особой значимости встречи.