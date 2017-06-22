Кемерово, 22 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не писал заявление с просьбой об отставке. Об этом, как передает «Известия», заявили в администрации региона в ходе пресс-конференции и.о. начальника главного управления по работе со СМИ в области Алексея Доронгова.

Government.ru Аман Тулеев

«Тулеев не писал заявление, — уточнил Доронгов. — Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может уйти в отставку — в связи с его состоянием здоровья.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства пока нет информации о кадровых изменениях в Кузбассе.

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