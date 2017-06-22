Эр-Рияд, 22 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Также Эрдоган пообщался с новым наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции поздравил наследника с данным назначением. Стороны договорились укреплять турецко-саудовские отношения.

31-сын короля стал наследником престола 21 июня, сменив на этом месте главу министерства внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа.

Главной темой переговоров было урегулирование дипломатического конфликта, разразившегося вокруг Катара.

Напомним, дипломатический кризис вокруг Катара связан с обвинением страны в спонсировании терроризма, по этой причине многие страны, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, разорвали с Дохой дипломатические отношения.