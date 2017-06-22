Москва, 22 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. На нефтяном рынке отсутствуют покупатели, а те, что есть, не способны переломить текущую ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июня, сократились на 2,451 млн до 509,1 млн баррелей (прогноз был — 1,25 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,578 млн до 241,9 млн баррелей (прогноз был +0,101 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,079 млн до 152,5 миллиона баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. до 9.350 млн баррелей.

Рынок сначала отреагировал ростом котировок на сокращение запасов сырой нефти, потом последовали агрессивные продажи нефтяных фьючерсов. Сохраняющиеся опасения по поводу наращивания добычи сланцевой нефти в США и низкого спроса, привели к обвалу цен до $44,34.

Продажа фьючерсов при сокращении запасов нефти указывает на то, что минимум ещё не найден. Есть мнение, что покупатели станут активными при приближении курса к минимуму 43,54 от 14 ноября 2016 года. Это ближайший ценовой уровень, от которого стоит ожидать отскок.

Если он не поможет, то стоит свое внимание направить на уровень $42. Текущее снижение котировок — это вызов ОПЕК, чтобы картель дополнительно сократил добычу нефти.

Напомним, 21 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,60%, до $44,82 за баррель, WTI — на 2,25%, до $42,53 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 2,44%, до $43,48 за баррель.

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