Лозанна, Швейцария, 22 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении России за возможные нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017 года. Об этом 21 июня сообщает The New York Times.

ptra Допинг

«У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, что прошлое забыто. Вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что там было, нужно понести наказание», — приводит издание слова Баха.

По его словам, МОК хочет как можно скорее решить это дело, а для этого олимпийскому комитету нужно понять как «глубоко была укоренена система манипуляций». При этом независимо от того, насколько велики меры, принятые Россией для предотвращения использования допинга, МОК не будет полностью отменять санкции.

«С одной стороны, мы видели, как президент России сказал: «Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать». С другой стороны, некоторые правительственные чиновники и парламентарии пытаются все игнорировать», — сказал также глава МОК.

Отметим, что на 22 июня у Томаса Баха запланирована встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, скандально известная комиссия Ричарда Макларена представила 18 июля 2016 года первую часть доклада, в котором привела итоги собственного расследования случаев употребления допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе говорится, что допинг-пробы в России были заменены в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, при этом в системе были задействованы спортсмены из 30 видов спорта.

9 декабря 2016 года комиссия представила вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым нарушениям. После этого данные комиссии были переданы в МОК и спортивные федерации, начавшие расследования в отношении российских спортсменов.

Напомним также, что сборная России на олимпийских играх в Сочи завоевала первое место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 33 медали, из них 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.