Москва, 22 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Три дня российская валюта находится в пике. Новая волна снижения цен на нефть помогла курсу доллара США закрепиться выше психологического уровня 60 рублей, курсу евро — выше 67 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После первой волны ослабления на открытии торговой сессии рубль полностью отыграл потери. Положительное влияние на динамику курса национальной валюты могли оказать результаты аукционов Минфина. Ведомство в полном объеме разместило облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 74,377 млрд рублей.

Вторая волна последовала после обвала нефтяных котировок на данных Минэнерго США. Баррель Brent за четыре часа подешевел на 4,78%, до $44,34. Сокращение запасов сырой нефти способствовало некоторому восстановлению цен на нефть, но сохраняющиеся опасения по поводу наращивания добычи сланцевой нефти в США и низкого спроса, привели к перемещению цены на новый ценовой уровень. Курс доллара вырос до 60,43 рубля, курс евро — до 67,38 рубля.

С технической точки зрения, рубль готов к коррекции. Доллар и евро достигли промежуточных уровней сопротивления. Но с таким пессимизмом на нефтяном рынке, ослабление рубля продолжится до 62 рублей/за доллар и 68,50 рубля за евро. По Brent возможен отскок от $43,50. Учитывая, что рублёвая бочка нефти составляет 2700 рублей, то при стоимости нефти $43,50 курс доллара составит 62,06 рубля.

Напомним, 21 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 69,00 коп. (+1,16%), до 60,32 руб., курс евро — на 102,75 коп. (+1,54%), до 67,36 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,3 млрд (-3.17%), евро/рубль — 289,7 млн евро (+16,18%).

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