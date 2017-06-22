Вашингтон, 22 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Подготовка к возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Германии пока не ведется. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс на ежедневном брифинге.

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«Мне не о чем объявить в этот раз», — заявила Уолтерс о возможной встрече лидеров РФ и США.

Напомним, 21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что встреча Путина и Трампа в Гамбурге пока не готовится. По его словам, планов на 7 июля пока нет, никакие конкретные договоренности не достигнуты.

Как пояснил Песков, Кремль исходит из того, что лидеры РФ и США будут присутствовать на саммите G20. Таким образом, в рамках мероприятия их встреча в той или иной форме любом случае состоится.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо помехи в подготовке возможной встречи глав РФ и США, он заверил, что «никаких проблем здесь нет». Песков добавил, что при необходимости в Кремле все успеют.

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Ранее, 7 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в рамках саммита G20 могут состояться переговоры Путина и Трампа. Однако речь идет только о встрече, заявлений для прессы не планируется, добавил он.

Стоит отметить, что Путин и Трамп предварительно договорились встретиться на саммите G20 в начале мая, во время телефонного разговора.

Первые переговоры двух лидеров состоялись в конце января 2017 года, после вступления Трампа в должность президента США. Собеседники обсудили по телефону актуальные международные проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, двенадцатый по счету саммит «Большой двадцатки» пройдет в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля. На саммите ожидается около 10 тыс. делегатов и журналистов. Предыдущий саммит проходил с 4 по 5 сентября в китайском Ханчжоу.

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