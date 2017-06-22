Оренбург, 22 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В Оренбурге в суд поступило уголовное дело в отношении экс-начальника Управления жилищной политики администрации Сергея Макеева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. В настоящее время Сергей Макеев находится под подпиской о невыезде, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Центрального районного суда Оренбурга Анастасия Афанасьева.

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Макееву предъявлено обвинение в том, что занимая должность начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга, он незаконно подписал акты приема-передачи по муниципальным контрактам и договорам на участие управления в долевом строительстве жилых помещений в доме на улице Заводской и двух домах на улице Турбинной. Помещения оказались непригодными для использования по целевому назначению, а именно для проживания граждан.

Ущерб от действий начальника Управления жилищной политики администрации Оренбурга составил 41,810 млн рублей (объекты по ул. Заводской) и 60,956 млн рублей (объекты по ул. Турбинной).

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Напомним, что уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также обеспечение жильем льготников, было возбуждено в 2016 году. Следователи провели обыски у начальника управления градостроения и архитектуры Сергея Бренева, а также экс-начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева, их заместителей, а также руководителей коммерческих организаций, фигурирующих в строительстве объектов.

Стоит отметить, что жилищная проблема оренбургских выпускников детских домов дошла до президента РФ. Весной 2016 года в Йошкар-Оле на встрече активисты ОНФ озвучили сложности с обеспечением жильем детей-сирот. Добавим, что в середине мая этого же года Сергей Макеев лишился поста начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга.

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