Гамбург, Германия, 22 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Высший административный суд Гамбурга постановил, что запланированный лагерь 10 тыс. мирных демонстрантов должен быть разбит в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7 — 8 июля, передает Der NDR.

Pinterest.de Городской парк в Гамбурге

Полиция Гамбурга раскритиковала решение суда, так как считает, что это небезопасно.

Как сообщили местные СМИ, демонстранты планируют поставить в центральном парке три тыс. палаток.

Власти Гамбурга опасаются непредвиденных обстоятельств.

Напомним, 11 июня администрация города распорядилась освободить улицы города для свободного проезда делегаций и запретить все массовые мероприятия, чтобы исключить стычек с полицейскими и других непредвиденных обстоятельств.

Но Высший суд постановил, что мирная демонстрация должна состоятся, так как «свобода слова должна соблюдаться».

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.