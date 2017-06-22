Курганская область, 22 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Зауралье устраняют последствия шторма, обрушившегося на регион 17 и 18 июня. Стихия нанесла ущерб на десятки миллионов рублей.

Жан-Батист Камиль Коро. Порыв ветра. 1864–1873

Наиболее сильно пострадало село Малое Песьяново, практически разрушенное смерчем. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уже направил три бригады на восстановление населённого пункта. Жителям наиболее пострадавших домов власти обещают выделить квартиры в районном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Глава региона выехал 21 июня в разрушенную ураганом деревню Малое Песьяново Мокроусовского района.

«Здесь прошел настоящий смерч. Лес повален почти полностью, — оценил ситуацию Алексей Кокорин. — В первую очередь, в домах нужно восстановить кровлю и поставить окна, чтобы оставшееся имущество не пострадало. Принято решение восстановить часть наименее разрушенных домов. В самое ближайшее время сюда приедет комиссия и до конца недели решит вопрос о выделении средств или приобретении жилья в районном центре для жителей шести наиболее пострадавших домов. Всем мы окажем посильную материальную помощь. Я провел гражданский сход, все разъяснил и успокоил людей».

В деревне Малое Песьяново проживают 99 человек. Они рассказали, что порывы ветра достигали такой силы, что воду вместе с рыбой из ближайшего озера унесло на местные поля. По словам главы Мокроусовского района Владимира Кизерова, пострадавшим сразу было предложено временное жилье, однако они от него отказались и остались вместе с сотрудниками МЧС разбирать завалы. В деревню Малое Песьяново оперативно доставили хлеб, питьевую воду, строительную пленку и листы профнастила, чтобы восстанавливать разрушенные ураганом крыши и стекла. По предварительным оценкам, на ремонт домов этому поселению необходимо 4 млн рублей, на переселение шести семей в Мокроусово — 3 млн рублей.

Шторм повалил деревья на территории нескольких районов. Лесному фонду нанесен серьезный ущерб. По оценкам экспертов, только в одном Варгашинском районе повалено около 30 гектаров леса. Сейчас уточняется ущерб, причиненный лесному фонду Мокроусовского, Мишкинского, Лебяжьевского и Белоозерского районов.

«Я докладывал в Москву, чтобы Минприроды РФ дало разрешение на выделение делян. Это нужно для того, чтобы поломанный ураганом лес не пропал, а пошел на заготовку дров и стройматериалов. В ряде районов мы рассматриваем вопрос о бесплатном предоставлении сухостоя местным жителям. Почти готовые дрова лежат, любая спичка в пожароопасный сезон — и все вспыхнет тут же. Немедленно нужно приводить все в порядок», — заявил Кокорин.

Напомним, 17 и 18 июня ураган обрушился на восточные районы Курганской области. От стихии пострадали жители 62 населенных пунктов. В результате было разрушено около 20 опор линий электропередачи с напряжением 110 киловольт и оказался обесточен участок Южно-Уральской железной дороги, от отрезка Варгаши — до поселка Лебяжье. На сегодняшний день движение поездов идет в обычном режиме.

Повреждены 250 домов, детский санаторий «Космос», Мишкинская центральная районная больница, мастерские и общежитие Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. В Лебяжьевском районе, кроме жилых домов, пострадали склады ряда фермерских хозяйств. В Варгашинском районе обрыв газопровода привел к отключению газа в 14 многоквартирных домах. В Мокроусовском районе пострадали три школы, два детских сада и три дома культуры.