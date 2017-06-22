Вашингтон, 22 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Закупленная Петнагоном форма на сумму $94 млн для военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, оказалась с неподходящим рисунком, пишет Newsweek.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Снабженцы выбрали форму с «лесным камуфляжем», неактуальным для афганской местности. Афганистан расположен в северо-восточной части Иранского нагорья, и лесов в нем очень мало.

Уточняется, что рисунок маскировки был выбран на основании личных предпочтений снабженцев.

Издание процитировало заявление структуры Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, контролирующей средства, направляемые в Афганистан:

«Решение министерства обороны по снабжению Вооруженных сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана».

На сайте Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction приведены образцы этой «лесной формы» и указано, что выбор рисунка очень важен. По данным комиссии, бюджет понес существенные издержки.

Напомним, в Афганистане идет гражданская война: американцы и войска НАТО выступают на стороне правительства. Против Кабула воюют члены экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 2005 года между Вашингтоном и Кабулом действует стратегическое соглашение о партнерстве и долгосрочным отношениям. Действующие сейчас вооруженные силы Афганистана созданы под руководством США и НАТО.