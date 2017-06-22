Вашингтон, 22 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе один бездомный и двое туристов, стали жертвами жары на юго-западе США, сообщает 22 июня Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

Первые два смертельных случая зафиксированы 19 июня в округе Санта-Клара в штате Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско. Один из скончавшихся был бездомный, найденный в машине.

Жертвы были опознаны, ими оказались 72-летний мужчина и 87-летняя женщина, они скончались от перегрева, вызванного погодными условиями.

«Это трагедия, когда кто-то умирает от гипертермии, так как в большинстве случаев это можно было бы предотвратить», — подчеркнул врач округа Санта-Клара.

«Гипертермия и стресс вызванный жарой возникают тогда, когда система теплового регулирования в нашем теле не может справиться с ситуацией. Это может произойти с каждым, поэтому важно пить больше воды, находиться в прохладном месте», — уверен доктор.

Напомним, в калифорнийской долине смерти с 20 июня наблюдаются аномально высокие температуры, счетчик термометра доходил до отметки 52,8 C.