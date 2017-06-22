Москва, 22 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Цель любой американской политики вне зависимости от того, у власти Демократическая, или Республиканская партия, является уничтожение «непокорной России», которая с 2012 года особенно противоречит интересам США, заявил 21 июня политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

"Есть тенденция, обозначившаяся с 2011—2012 года. Цель — непокорной России не должно существовать. Это консенсусная цель американского истеблишмента, никто от нее не отказывался», — отметил Куликов, добавив, что все попытки каким-то образом выйти за рамки консенсуса ничем не увенчались.

Он считает, что несмотря на все попытки Трампа, в отношение России продолжает действовать тренд, заложенный еще при президентстве Барака Обамы и руководстве Демократической партии.

«Трамп говорил, что возможно он как-то поманеврирует, но Трампа, как действующей персоны сейчас нет. У Соединенных Штатов нет сейчас дееспособного президента, поэтому, работает тренд, заложенный в предыдущие годы, никто его менять пока не собирается и нет никаких оснований к тому, чтобы этот тренд поменялся», — продолжил политолог.

Более того, по его мнению, ситуация в США демонстрирует настоящее положение американской демократии, которая сейчас полностью находится в руках американских элит.

«Тренд оказался сильнее избранной персоны. В этом смысле, мнение элиты оказалось сильнее демократии (к вопросу о демократии). И это продемонстрировали всему миру. Поэтому, здесь ничего нового не происходит… Это консенсус этого самого глобалистского истеблишмента», — закончил мысль Куликов.