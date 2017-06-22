Ахтубинск, Астраханская область, 22 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В городе Ахтубинск Астраханской области от отравления спиртом скончалось трое граждан, сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба администрации города.

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«В ночь с 20 на 21 июня произошло отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью пяти граждан, в результате которого трое скончались, двое находятся на лечении в Ахтубинской РБ, один из нах в реанимации», — сообщили в пресс-службе.

Изъятая правоохранителями жидкость исследуется в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по АО в Ахтубинском, Хараблинском районах и ЗАТО Знаменск.

Правоохранительными органами по факту гибели трех людей проводится проверка.

«Администрация МО «Город Ахтубинск» обращается к жителям города исключить приобретение для употребления спиртосодержащих жидкостей произведенных кустарным способом в домашних условиях, а также в торговых сетях, которые не предназначены для употребления», — подчеркнули в администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Сергиевом Посаде от отравления некачественным алкоголем один человек погиб и семеро госпитализированы. По сообщениям СМИ, количество жертв может возрасти, а в настоящее время разыскивают других местных жителей, которые употребляли этот же алкоголь.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, в России в 2016 году на 40% снизились продажи алкоголя по сравнению с показателями пятилетней давности.

В стране в 2011 году было продано почти 1,51 млрд литров водки и ликёроводочной продукции, а в 2016 году — 930 млн литров. Среднее годовое потребление также существенно снизилось: с 10,9 литра до 6,6 литра на человека.